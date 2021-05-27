С экс-руководства «Амкара» взыскивают сотни миллионов рублей

Вернуть деньги требует конкурсный кредитор (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Суд рассмотрит заявление о взыскании с экс-руководства ФК «Амкар», который признан банкротом, сотен миллионов рублей в пользу клуба. Заявление о привлечении бывших топ-менеджеров «Амкара» к субсидиарной ответственности принято Арбитражным судом Пермского края, указано на сайте суда.

«Принять заявление индивидуального предпринимателя Базанова Сергея Евгеньевича о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам [ОО ФК „Амкар“] к производству. Назначить предварительное судебное заседание на 31 мая», — сказано в определении суда.

Ранее стало известно, что конкурсный кредитор Сергей Базанов намерен взыскать сотни миллионов рублей с бывших руководителей «Амкара». Среди соответчиков Геннадий Шилов, Виктор Засульский, Игорь Резвухин, Игорь Папков, Армен Гарслян, Николай Благов, Геннадий Тушнолобов, Павел Лях.

Базанов требует с них 65 000 000 рублей, 550 000 долларов США и 24 000 евро. Кроме того, с Шилова взыскивают 359 млн рублей «за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве» футбольного клуба. Тушнолобов в беседе с URA.RU ранее высказывал предположение, что суд не будет принимать заявление конкурсного кредитора к рассмотрению.

«Амкар» был ликвидирован летом 2018 года, а затем признан судом банкротом. В 2020 году власти Прикамья решили возродить футбольный клуб. АНО «ФК «Амкар-Пермь» возглавил бывший президент прежнего «Амкара» Валерий Чупраков.