27 мая 2021

С экс-руководства «Амкара» взыскивают сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против закрытия железной дороги. Пермь, улыбка, фк амкар, болельщики
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Суд рассмотрит заявление о взыскании с экс-руководства ФК «Амкар», который признан банкротом, сотен миллионов рублей в пользу клуба. Заявление о привлечении бывших топ-менеджеров «Амкара» к субсидиарной ответственности принято Арбитражным судом Пермского края, указано на сайте суда.

«Принять заявление индивидуального предпринимателя Базанова Сергея Евгеньевича о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам [ОО ФК „Амкар“] к производству. Назначить предварительное судебное заседание на 31 мая», — сказано в определении суда.

Ранее стало известно, что конкурсный кредитор Сергей Базанов намерен взыскать сотни миллионов рублей с бывших руководителей «Амкара». Среди соответчиков Геннадий Шилов, Виктор Засульский, Игорь Резвухин, Игорь Папков, Армен Гарслян, Николай Благов, Геннадий Тушнолобов, Павел Лях.

Базанов требует с них 65 000 000 рублей, 550 000 долларов США и 24 000 евро. Кроме того, с Шилова взыскивают 359 млн рублей «за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве» футбольного клуба. Тушнолобов в беседе с URA.RU ранее высказывал предположение, что суд не будет принимать заявление конкурсного кредитора к рассмотрению.

«Амкар» был ликвидирован летом 2018 года, а затем признан судом банкротом. В 2020 году власти Прикамья решили возродить футбольный клуб. АНО «ФК «Амкар-Пермь» возглавил бывший президент прежнего «Амкара» Валерий Чупраков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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