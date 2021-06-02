Губернатор ХМАО обсудила на ПМЭФ самый дорогой проект в регионе

Губернатор ХМАО обсудила стратегию строительства научно-технологического центра в Сургуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила строительство научно-технологического центра в Сургуте с председателем фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем. Обсуждение прошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Стороны обсудили модель создания научно-технологического центра в Сургуте. Одним из ключевых объектов центра станет технопарк. Его строительство позволит сформировать экосистему для коммерциализации идей и разработок», — сказано в сообщении на сайте правительства ХМАО.

Общая стоимость проекта составит порядка 52 миллиардов рублей, из которых 29 млрд выделит правительство ХМАО. На данный момент идет привлечение инвесторов, которые выделят остальную часть средств на строительство центра. «Мы подпишем соглашение о сотрудничестве с ПАО „Сбербанк“, который заинтересовался нашим проектом по созданию биомедицинской лаборатории в составе научно-технологического центра», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО презентовали суперпроект — аналог «Сколково». Тогда в Сургуте состоялась презентация концепции научно-технологического центра. Этот грандиозный проект планируют построить в пойме Оби при участии фонда «Сколково».