В Сургуте (ХМАО) жительница Дарья Шеина вошла в число шести горожан, которые стали донорами костного мозга через местный рекрутинговый центр. В 2020 году Дарья сдала пробу крови в сургутском центре Национального регистра доноров костного мозга. Об этом рассказывает Дарья на сайте центра общественного здоровья и медицинской профилактики ХМАО — Югры.
«Я просто сдала пробирку крови — это было так легко! Даже не думала, что когда-то мне позвонят. Но когда это случилось, я сразу сказала „да“. Представьте: где-то есть человек, для которого вы — последняя надежда. Как тут можно колебаться?», — рассказала жительница.
Таким образом ей позвонили и попросили о помощи — нужна пересадка костного мозга женщине старше на шесть лет. История Дарьи Шеиной — пример того, как обычный человек может подарить кому-то шанс на жизнь.
По данным Национального регистра доноров костного мозга: Национальном регистре уже 450 тысяч потенциальных доноров, более полутора тысяч потенциальных доноров вступили в регистр через рекрутинговый центр города Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске более семи тысяч человек стали донорами крови, 1370 из них — впервые. Благодаря этим югорчанам было заготовлено 27 тонн крови, сообщили в Окружной станции переливания.
