21 августа 2025

Сургутянка спасла жизнь неизвестным, став донором костного мозга в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дарья Шеина стала донором костного мозга
Дарья Шеина стала донором костного мозга Фото:

В Сургуте (ХМАО) жительница Дарья Шеина вошла в число шести горожан, которые стали донорами костного мозга через местный рекрутинговый центр. В 2020 году Дарья сдала пробу крови в сургутском центре Национального регистра доноров костного мозга. Об этом рассказывает Дарья на сайте центра общественного здоровья и медицинской профилактики ХМАО — Югры.

«Я просто сдала пробирку крови — это было так легко! Даже не думала, что когда-то мне позвонят. Но когда это случилось, я сразу сказала „да“. Представьте: где-то есть человек, для которого вы — последняя надежда. Как тут можно колебаться?», — рассказала жительница.

Таким образом ей позвонили и попросили о помощи — нужна пересадка костного мозга женщине старше на шесть лет. История Дарьи Шеиной — пример того, как обычный человек может подарить кому-то шанс на жизнь.

Донор Сургута Дарья Шеина
Донор Сургута Дарья Шеина
Фото:

По данным Национального регистра доноров костного мозга: Национальном регистре уже 450 тысяч потенциальных доноров, более полутора тысяч потенциальных доноров вступили в регистр через рекрутинговый центр города Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске более семи тысяч человек стали донорами крови, 1370 из них — впервые. Благодаря этим югорчанам было заготовлено 27 тонн крови, сообщили в Окружной станции переливания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) жительница Дарья Шеина вошла в число шести горожан, которые стали донорами костного мозга через местный рекрутинговый центр. В 2020 году Дарья сдала пробу крови в сургутском центре Национального регистра доноров костного мозга. Об этом рассказывает Дарья на сайте центра общественного здоровья и медицинской профилактики ХМАО — Югры. «Я просто сдала пробирку крови — это было так легко! Даже не думала, что когда-то мне позвонят. Но когда это случилось, я сразу сказала „да“. Представьте: где-то есть человек, для которого вы — последняя надежда. Как тут можно колебаться?», — рассказала жительница. Таким образом ей позвонили и попросили о помощи — нужна пересадка костного мозга женщине старше на шесть лет. История Дарьи Шеиной — пример того, как обычный человек может подарить кому-то шанс на жизнь. По данным Национального регистра доноров костного мозга: Национальном регистре уже 450 тысяч потенциальных доноров, более полутора тысяч потенциальных доноров вступили в регистр через рекрутинговый центр города Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске более семи тысяч человек стали донорами крови, 1370 из них — впервые. Благодаря этим югорчанам было заготовлено 27 тонн крови, сообщили в Окружной станции переливания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...