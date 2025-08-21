Пять проектов из Югры стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил Руслан Кухарук в telegram-канале.
«Сразу пять югорских проектов одержали победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды! Поздравляю региональную и муниципальные команды, архитекторов, проектировщиков и, конечно, всех жителей округа с победой!», — пишет губернатор ХМАО.
Среди победителей оказались город Белоярский — Набережная речного вокзала «Колыбель города». Место на берегу реки Казым призвано стать отражением истории города.
Этнодеревня «Сердце Западной Сибири» из города Когалым также не оказалась в стороне. Проект сочетает природные красоты, традиции коренных народов Севера и современных форм отдыха.
В Лангепасе выделилось популярное место. Территория, поделенная на тематические зоны, и у каждой — своя айдентика, наполненная малыми формами, арт-объектами — центральная городская площадь по улице Ленина.
Также в список вошел город Нефтеюганск с одним из любимых мест отдыха — Юбилейной площадью. Здесь проводят массовые праздники и народные гуляния, например Масленицу, 9 мая, День защиты детей.
Последнее место в городе Покачи — бульвар Юности. Пространство отражает три ключевые ассоциации Покачей: город нефти, город счастливого детства и город, богатый дарами природы.
