02 июня 2021

Тюменского лесника, спасшего людей из огня, представят к награде

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В Тюменской области из-за природных пожаров объявлен режим ЧС Фото:

Тюменского лесника Ришата Каримова представят к государственной награде за мужественный поступок. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. 17 мая Каримов помог группе пожарных-десантников выбраться из огня.

По информации оперштаба, в этот день 24 десантника Уральской базы авиационной охраны лесов тушили природный пожар в Вагайском районе. «Руководил тушением пожара лесник I категории Вагайского филиала ГБУ ТО „Тюменская авиабаза“ Ришат Каримов. При усилении ветра до 20-25 м/с фронт пожара стал быстро приближаться к пожарным. Когда группу стало накрывать огнем, было принято решение прыгать в реку», — рассказали в оперштабе.

Каримов, который хорошо знал местность, ориентировал группу, шел последним и получил ожоги. Ему была оказана медицинская помощь, сейчас лесник находится в больнице. Пожарные-десантники не пострадали.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области из-за природных пожаров объявлен режим ЧС. Посещать леса запрещено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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