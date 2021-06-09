Власти ЯНАО назвали сроки открытия стратегической трассы

Ремонт моста на трассе выполнен наполовину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мост, соединяющий Лабытнанги и Харп (ЯНАО), готов наполовину, и движение по трассе откроется осенью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги.

«Мост на дороге к Харпу готов более чем на 50%», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Движение по автодороге Лабытнанги—Харп власти планируют открыть осенью.

На данный момент на мосту через речку Вындяда закончился монтаж пролетного строения, которое весит более 180 тонн. Строители занялись устройством подъездных путей к мосту. «Далее будет выполнено благоустройство территории, установка перильных и барьерных ограждений, окраска моста», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что поселок Харп присоединят к городу Лабытнанги. Харповчане поддержали инициативу присоединения, аргументируя это тем, что до Лабытнанги им ехать 40 км, а до райцентра Аксарки — 120 км. Однако дорога, объединяющая поселок с городом, находится в ужасном состоянии, рассказали агентству местные жители. Несмотря на капитальный ремонт в 2018 году, на трассе Лабытнанги—Харп образовались выбоины и трещины, достигающие в ширину 30 и более сантиметров. Прокуратура провела проверку по этому факту и выявила ряд нарушений в работе дирекции дорожного хозяйства ЯНАО и подрядчика «Ямалавтодор».