Решение Моора и тюменских депутатов поможет северянам-пенсионерам

Губернатор Александр Моор включил дачников в список льготников по оплате мусора. Это поможет пенсионерам с Севера Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Инициатива губернатора Тюменской области Александра Моора о включении дачников в льготную категорию по оплате вывоза мусора поможет не только местным жителям, но и переезжающим из ХМАО и ЯНАО пенсионерам. Об этом URA.RU рассказал депутат областной Думы Николай Токарчук.

По словам Токарчука, крайне важно, что власти решили поддержать именно дачников и садоводов. «Тюменская область достаточно энергично развивается, становится все больше людей, у которых есть личные подсобные, дачные хозяйства. Более того, из Ямала и Югры переехали и переезжают много пенсионеров, ветеранов, которые становятся огородниками, садоводами. Таким образом, забота об этой категории населения является значимой, актуальной, важной и востребованной», — добавил парламентарий.

Благодаря инициативе губернатора Александра Моора, уже одобренной областной Думой, участники садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ получат льготу на оплату услуги по обращению с мусором. Ранее СНТ и ОНТ были приравнены к юридическим лицам, и на них сказалось бы предстоящее повышение экономически обоснованного тарифа на 35,2%. В итоге же, садоводы и жители будут платить лишь на 3,4% больше, а разницу компенсируют из бюджета. Как отмечали ранее в пресс-службе регоператора «ТЭО», экономически обоснованный тариф вырос в том числе из-за создания в Тюменской области предприятий: теперь промышленную сортировку проходят почти все отходы, образующиеся в области.

Напомним, по указу федеральных властей рост объема отходов, направляемых на обработку, к 2024 году в России должен достигнуть 50%. В Тюменской области это уже реализовано. Это позволит развить в регионе перерабатывающую промышленность и положительно скажется на экологии.