В МИД РФ обвинили США в охоте на россиян

Граждан РФ вывозят в Штаты для привлечения к ответственности, заявил омбудсмен Григорий Лукьянцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

США с 2008 года ведут настоящую охоту на россиян за рубежом, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. По его словам, Вашингтон арестовывает граждан РФ в третьих странах и затем вывозит их в Америку.

«Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам [россиян] в третьих странах по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США. С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число продолжает увеличиваться», — цитирует Григория Лукьянцева РИА «Новости».

По словам представителя МИДа, американские правоохранительные органы оказывают на россиян сильнейшее воздействие, когда они предстают перед судом. Лукьянцев сообщил, что граждан РФ пытаются склонить к сотрудничеству со следствием и признанию вины. За это им обещают смягчить наказание. Лукьянцев отметил, что многие граждане РФ отказываются от такой сделки, так как обвинения против них необоснованны.

Против граждан РФ практикуются и другие методы воздействия, уточнил представитель МИДа. Например, им несвоевременно предоставляют медицинскую помощь или вовсе отказывают в ней тем, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями.

Лукьянцев привел в пример дела Константина Ярошенко (обвинен в транспортировке крупной партии наркотиков), Романа Селезнева (осужден за взлом серверов и кражу данных с кредитных карт) и Виктора Бута (обвинен в незаконной торговле оружием). Также представить МИДа напомнил про дело журналистки RT Марии Бутиной, которую обвинили в работе «иностранным агентом» в США без регистрации. После отбытия срока в американской тюрьме она была в 2019 году депортирована в Россию.

Ранее посольство России призвало Госдепартамент США не критиковать РФ, а обратить внимание на ситуацию с правами человека в своей стране. Дипломатическая миссия предложила ознакомиться с докладом МИД РФ, где отмечено, что Вашингтон продолжают «грубо нарушать» их как внутри страны, так и за ее пределами. Так российское посольство отреагировало на критику официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, передает телеканал 360.