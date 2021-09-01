Врач предупредила о вреде чая и кофе после COVID

Людям, переболевшим COVID, следует отказаться от кофе и чая на несколько месяцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После того, как человек переболел коронавирусом, ему следует на какое-то время отказаться от кофе и крепкого чая. Об этом заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили.

«Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию [ускорение сердцебиения]. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», — рассказала Бабаликашвили в интервью радио Sputnik.

Ранее министр здравоохранения предупредил, что у переболевших COVID-19 возрастает риск смерти. После болезни он сохраняется еще в течение полугода, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, передает «Федеральное агентство новостей».