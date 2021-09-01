01 сентября 2021

Врач предупредила о вреде чая и кофе после COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, защитная маска, кофе с собой, масочный режим
Людям, переболевшим COVID, следует отказаться от кофе и чая на несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После того, как человек переболел коронавирусом, ему следует на какое-то время отказаться от кофе и крепкого чая. Об этом заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили.

«Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию [ускорение сердцебиения]. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», — рассказала Бабаликашвили в интервью радио Sputnik.

Ранее министр здравоохранения предупредил, что у переболевших COVID-19 возрастает риск смерти. После болезни он сохраняется еще в течение полугода, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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