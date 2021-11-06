06 ноября 2021
05 ноября 2021

СМИ: в Екатеринбурге устроят протест против дистанта в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
Родители школьников устроят протеста из-за дистанта в школах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Родители екатеринбургских школьников намерены организовать протест против перевода на дистанционное обучение. Об этом сообщает одна из организаторов мероприятия.

8 ноября в 10:00 активисты планируют прийти к чиновникам в мэрию. «Цель визита: заявить несогласие с переводом детей на дистанционное обучение», — приводит слова организатора протеста E1.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что на совещании у и. о. главы Свердловской области Алексея Шмыкова было принято решение о переводе школ и колледжей на дистанционный формат обучения с 8 по 13 ноября. В УрФУ ввели ограничение на проведение очных лекций из-за COVID.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...