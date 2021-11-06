СМИ: в Екатеринбурге устроят протест против дистанта в школах

Родители школьников устроят протеста из-за дистанта в школах (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родители екатеринбургских школьников намерены организовать протест против перевода на дистанционное обучение. Об этом сообщает одна из организаторов мероприятия.

8 ноября в 10:00 активисты планируют прийти к чиновникам в мэрию. «Цель визита: заявить несогласие с переводом детей на дистанционное обучение», — приводит слова организатора протеста E1.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что на совещании у и. о. главы Свердловской области Алексея Шмыкова было принято решение о переводе школ и колледжей на дистанционный формат обучения с 8 по 13 ноября. В УрФУ ввели ограничение на проведение очных лекций из-за COVID.