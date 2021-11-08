Пермский госуниверситет уходит на дистант до конца года

Пермских студентов распускают по домам (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководство Пермского государственного университета (ПГНИУ) продлило дистанционный режим до конца года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госуниверситета.

«Университет постоянно следит за динамикой заболеваемости ковидом в регионе. На сегодняшний день эти данные неутешительны, каждый день появляется более 700 заболевших. В текущих условиях переход к очному формату невозможен», — заявил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Решение о продлении дистанционного режима обучения для студентов всех направлений и форм обучения до 30 декабря 2021 года было принято на заседании ректората ПГНИУ. Продление дистанта обусловлено эпидемиологической ситуацией в Прикамье.