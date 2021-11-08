Пермский госуниверситет уходит на дистант до конца года

Руководство Пермского государственного университета (ПГНИУ) продлило дистанционный режим до конца года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госуниверситета.
«Университет постоянно следит за динамикой заболеваемости ковидом в регионе. На сегодняшний день эти данные неутешительны, каждый день появляется более 700 заболевших. В текущих условиях переход к очному формату невозможен», — заявил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.
Решение о продлении дистанционного режима обучения для студентов всех направлений и форм обучения до 30 декабря 2021 года было принято на заседании ректората ПГНИУ. Продление дистанта обусловлено эпидемиологической ситуацией в Прикамье.
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