08 ноября 2021

Пермский госуниверситет уходит на дистант до конца года

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ПГУ стрельба. Пермь, студентка, пгниу, студент
Пермских студентов распускают по домам (фото из архива) Фото:
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Руководство Пермского государственного университета (ПГНИУ) продлило дистанционный режим до конца года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госуниверситета.

«Университет постоянно следит за динамикой заболеваемости ковидом в регионе. На сегодняшний день эти данные неутешительны, каждый день появляется более 700 заболевших. В текущих условиях переход к очному формату невозможен», — заявил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Решение о продлении дистанционного режима обучения для студентов всех направлений и форм обучения до 30 декабря 2021 года было принято на заседании ректората ПГНИУ. Продление дистанта обусловлено эпидемиологической ситуацией в Прикамье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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