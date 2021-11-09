Дорожники Тюмени будут содержать сына женщины, умершей по их вине

Из-за нарушений, допущенных дорожниками, мать троих детей разбилась в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд обязал тюменское АО «ТОДЭП» до совершеннолетия ежемесячно содержать ребенка, чья мать погибла в ДТП из-за некачественного содержания дорог. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Тюменской области.

«8 января 2021 года на Уватском тракте в Тобольске в результате ДТП погибла женщина-водитель. Суд взыскал с АО „ТОДЭП“ в пользу ее супруга и сыновей свыше 3,6 млн рублей в счет возмещения морального вреда и судебных расходов. Кроме того, организация в связи со смертью кормильца будет выплачивать более 19,6 тысяч рублей ежемесячно несовершеннолетнему сыну женщины», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Содержать мальчика компания будет до момента, пока ему не исполнится 18 лет (сейчас ему 15). Если он захочет поступить в вуз и учиться очно, то выплаты продлятся до 23 лет.

В день трагедии погибшая двигалась по дороге на Kia Rio, из-за наледи колеса автомобиля соскользнули на обочину. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом. В результате мать троих детей погибла.

«Установлено, что обочина, на которую съехала машина, в нарушение ГОСТа была занижена на величину от 8 до 10 сантиметров относительно проезжей части. При этом допустимая норма — четыре сантиметра. Это и стало причиной смертельной аварии», — уточнили в прокуратуре.

Ранее по данному делу «ТОДЭП» уже оштрафовали на 100 тысяч рублей. Предприятие признали виновным в несоблюдении требований по содержанию дорог. В компанию направлен запрос.

Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (бывший «Тюменьавтодор») имеет филиалы во всех муниципальных районах юга Тюменской области. Главный офис компании расположен в Тюмени. Предприятие занимается содержанием, ремонтом и строительством дорог и мостов.