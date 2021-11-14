Экс-глава пермского УФСБ нашел работу в структуре РЖД

Бывший начальник УФСБ по Пермскому краю, генерал-майор Виктор Задворный трудоустроился в филиале ОАО «РЖД» — Куйбышевской железной дороге. На сайте ведомства указано, что он занял пост заместителя начальника дороги Вячеслава Дмитриева.
«Задворный Виктор Иванович, заместитель начальника дороги по безопасности и режиму», — указано на сайте. По данным «Коммерсанта-Прикамье», Задворонов приступил к обязанностям в середине прошлого месяца.
Об уходе бывшего главы пермского УФСБ со своего поста стало известно в конце сентября. URARU рассказывало, что новым руководителем ведомства был назначен полковник Геннадий Анацкий, ранее занимавший должность первого замначальника УФСБ по Тюменской области.
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