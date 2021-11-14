14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Экс-глава пермского УФСБ нашел работу в структуре РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский инженерный форум 2016, ржд
Бывший силовик получил работу в филиале ОАО «РЖД» Фото:

Бывший начальник УФСБ по Пермскому краю, генерал-майор Виктор Задворный трудоустроился в филиале ОАО «РЖД» — Куйбышевской железной дороге. На сайте ведомства указано, что он занял пост заместителя начальника дороги Вячеслава Дмитриева.

«Задворный Виктор Иванович, заместитель начальника дороги по безопасности и режиму», — указано на сайте. По данным «Коммерсанта-Прикамье», Задворонов приступил к обязанностям в середине прошлого месяца.

Об уходе бывшего главы пермского УФСБ со своего поста стало известно в конце сентября. URARU рассказывало, что новым руководителем ведомства был назначен полковник Геннадий Анацкий, ранее занимавший должность первого замначальника УФСБ по Тюменской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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