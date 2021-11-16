Мигранты хотят вернуться домой после стычек на границе Польши. «Это террористы!» Видео

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Луганск КПП в руках ЛНР, кпп, граница
Мигранты сообщают о жестоких действиях со стороны польских пограничников Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Некоторые мигранты выразили желание вернуться в Ирак после обострения конфликта с польскими пограничниками. По их словам, Польша встретила беженцев негостеприимно.

«Я еду в Ирак, мою страну. Это не Европа. Это террористы. Польша не Европа», — сообщает один из мигрантов в видеоинтервью, опубликованном в telegram-канале SHOT. Мужчина заявил, что с мигрантами на границе идет «сражение». «Почему они убивают меня?» — вопрошает беженец.

Ранее Министерство национальной обороны Польши заявило, что мигранты бросают в польских пограничников гранаты. Также сообщалось, что беженцы на границе выдыхают в лицо маленьким детям сигаретный дым, чтобы те плакали. По задумке, это должно вызвать жалость и агрессию к польским пограничникам, не впускающим их на территорию страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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