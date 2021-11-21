В больницах двух городов ЯНАО закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В Муравленко и Лабытнанги закончилась вакцина «Спутник Лайт» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городских больницах ЯНАО закончилась вакцина «Спутник Лайт». Как сообщили представители Муравленковской городской больницы в социальных сетях, в городе отсутствует однокомпонентный препарат.

«ГБУЗ ЯНАО „Муравленковская ГБ информирует граждан“: в настоящее время однокомпонентная вакцина „Спутник Лайт“ для вакцинации от COVID-19 временно закончилась. На сегодняшний день жителям города для вакцинации и ревакцинации доступны несколько вакцин отечественного производства: „Гам-Ковид-Вак“, „КовиВак“ и „ЭпивакКорона“», — - говорится в сообщении больницы, опубликованном во «ВКонтакте».

Вакцина «Спутник Лайт» закончилась также и в Лабытнанги, где жителям предлагают привиться другими препаратами. Между тем, в департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что в ближайшие два дня ожидается новая поставка в муниципалитеты.

«Дефицита вакцин в округе не наблюдается. Поставки регулируются Минздравом России и осуществляются на регулярной основе. В ближайшие 2 дня будет новая поставка, вакцина будет сразу распределена по муниципалитетам, в округе холодовая цепочка очень хорошо отработана. Вакцинация однократным препаратом „Спутник Лайт“ соответственно будет продолжена», — сообщили в департаменте.