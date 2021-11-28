Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни для уменьшения риска появления тромбов Фото: Екатерина Сычкова

Основными признаками образования тромбов (сгустков свернувшейся крови) являются отеки, изменение цвета кожи и судороги. Об этом сообщили врачи «МедикФорума».

«Специалисты отметили, что о появлении тромбов говорят отеки, которые возникают в месте закупорки сосуда, например, в ноге. Эксперты пояснили, что одну конечность „раздувает“. Также об образовании тромбов свидетельствуют внезапные боли, например, в икроножной мышце», — сообщают argumenti.ru со ссылкой на «МедикФорум».

К признакам также относятся судороги. Может измениться цвет или температура кожи, она может резко покраснеть, посинеть или побледнеть. Также кожа может стать глянцевой, горячей и начать чесаться.

О развитии тромбоза головного мозга говорит сильная головная боль, нарушение симметрии лица, путаница в речи, онемение конечностей или ухудшение зрения. Врачи советуют для уменьшения риска образования тромбов следить за питьевым режимом, вести здоровый образ жизни, больше ходить, а также пользоваться компрессионным трикотажем, когда нужно долго сидеть в поезде и самолете.

Ранее врачи назвали группы риска по тромбозу при коронавирусе. После заболевания может нарушиться система свертываемости крови и начать образовываться тромбы, сообщили URA.RU сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Медики отметили, что особенно это относится к заядлым курильщикам, пациентам с сахарным диабетом и избыточной массой тела.