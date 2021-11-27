Пермский депутат ответил на слухи о пристрастии к наркотикам

Михаил Поздеев заявил, что готов пройти проверку на накротики Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Михаил Поздеев назвал причину своего подозрительного поведения на пленарном заседании 25 ноября. По его словам, он плохо видел текст своего выступления и сильно нервничал из-за этого.

«Я просто перенервничал, — заявил он в беседе с корреспондентом URA.RU. — Да, текст выступления был у меня написан, но я забыл очки и плохо видел на тот момент. Даже не подозревал, что так получится. Готов пройти проверку на все виды наркотиков».

В качестве доказательства непричастности к веселящим веществам он приводит свою работу. Два месяца назад он устроился водителем на базу сети алкомаркетов «Лион». И при оформлении проходил всю медкомиссию. Кстати, с этой работы Поздеев уже уволился: «Работа в „Лионе“ предполагает большие затраты по времени, что несопоставимо с занимаемой должностью». И, по словам Михаила Поздеева, сейчас он устраивается работать менеджером в компанию по подбору персонала «Профессионал».

«К алкоголю и наркотикам я отношусь негативно, — заявил Михаил Поздеев. — Выпиваю, как все, в меру, по праздникам. В принципе я готов сам съездить до наркологии, сдать все анализы и опубликовать заключения». А еще он намерен взять уроки ораторского мастерства «и так далее». Он уверяет, что «следующее выступление будет на порядок лучше».

Сбивчивое выступление депутата на пленарном заседании 25 ноября по теме закона о QR-кодах насторожило руководителя Пермского молодежного центра Михаила Нецветаева. Он направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Михаила Поздеева на пристрастие к запрещенным веществам.

Михаил Поздеев был выбран депутатом краевого парламента в сентябре 2021 года по спискам КПРФ. Обращение Михаила Нецветаева к Александру Бастрыкину он считает политическими происками. На вопрос, кто за ними стоит, Поздеев ответил, что «не склонен обвинять огульно, и пусть это будет на их совести».