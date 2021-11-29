Юрист предупредил об опасности новой хитрости водителей от ГИБДД

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Разное. Курган, автомобили, автомобильная парковка, машины, парковка
Двойные стекла с глухой тонировкой начали устанавливать автомобилисты, чтобы сбить с толку инспекторов ГИБДД Фото:

Сотрудники ГИБДД могут выписать административный штраф водителям, отказывающимся поднимать спрятанное стекло, чтобы избежать проведения замера на тонировку. Об этом сообщил юрист Дмитрий Дугин.

«Установка второго стекла со светопропускаемостью ниже 70% подпадает под статью о тонировке, за это полагается штраф в 500 рублей. А если водитель попытается обмануть сотрудника ГИБДД и начнет отказываться поднимать спрятанное стекло, чтобы избежать проведение замера, то можно понести ответственность уже за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Водителю грозит административный штраф от 2000 до 4000 рублей», — сказал Autonews.ru Дмитрий Дугин.

По его словам, водитель может попытаться убедить инспектора, что на стеклах нет тонировки. «Но если инспектор точно видел наличие второго стекла и требует его поднять для проверки светопропускаемости, препятствовать этому нельзя. На одном только этом основании сотрудник ГИБДД может составить протокол за неисполнение его требований», — предупредил Дугин.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что должностное лицо должно нести ответственность, если оно выписало водителю незаконный штраф. Водители часто сталкиваются со штрафами за то, чего они на самом деле не делали, передает телеканал 360. Более эффективной мерой станет сокращение количества установленных на дорогах камер, уточняет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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