27 ноября 2021
26 ноября 2021

Аварийное жилье в Тюменской области расселят на семь лет раньше. Новости URA.RU работают

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Разное. Курган, канализация, ржавые трубы, аварийный подвал, аварийный подъезд дома, разруха, плесень на стене, гнилые трубы
Инженерные сети домов в Тюменском районе пришли в негодность Фото:
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Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура Тюменского района добилась переноса переселения жителей из трех ветхих домов с 2029 на 2022 годы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. О ситуации агентство писало в июле.

«Прокуратура Тюменского района провела проверку по публикации СМИ и заявлениям жителей трех аварийных домов №№ 2, 4, 6 по ул. Строителей в селе Кулаково Тюменского района. Установлено, что указанные жилые дома в 2019 году были признаны аварийными. Согласно техническим заключениям физический износ домов по сроку службы составляет более 65%», — рассказали в прокуратуре.

При этом срок расселения их ветхого жилья был запланирован местной администрацией на 2029 год, с чем не согласились в надзорном ведомстве. «Прокуратура обратилась в Тюменский районный суд с иском к администрации Кулаковского муниципального образования о признании незаконными распоряжений администрации в части срока расселения граждан и установления нового срока для отселения жильцов — до 31 декабря 2022 года. На днях суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года, расселят в новые квартиры до конца 2022 года. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 3,25 млрд рублей.

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