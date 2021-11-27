Инженерные сети домов в Тюменском районе пришли в негодность Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

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Прокуратура Тюменского района добилась переноса переселения жителей из трех ветхих домов с 2029 на 2022 годы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. О ситуации агентство писало в июле.

«Прокуратура Тюменского района провела проверку по публикации СМИ и заявлениям жителей трех аварийных домов №№ 2, 4, 6 по ул. Строителей в селе Кулаково Тюменского района. Установлено, что указанные жилые дома в 2019 году были признаны аварийными. Согласно техническим заключениям физический износ домов по сроку службы составляет более 65%», — рассказали в прокуратуре.

При этом срок расселения их ветхого жилья был запланирован местной администрацией на 2029 год, с чем не согласились в надзорном ведомстве. «Прокуратура обратилась в Тюменский районный суд с иском к администрации Кулаковского муниципального образования о признании незаконными распоряжений администрации в части срока расселения граждан и установления нового срока для отселения жильцов — до 31 декабря 2022 года. На днях суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года, расселят в новые квартиры до конца 2022 года. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 3,25 млрд рублей.