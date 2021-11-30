В Тюмени резко вырастет стоимость аренды загородной недвижимости

Тюменцам предлагают снять коттедж стоимостью 75 тыс. рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перед Новым годом стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Тюмени вырастет, в среднем, на 20 — 30%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». Там уточнили, что сейчас средняя цена суточной аренды коттеджа составляет 8 тыс. рублей. При этом, на рынке есть предложения, начинающиеся и от 50 тыс. рублей за сутки.

«Тюменцы уже в этом месяце начали активно подбирать варианты на новогодние праздники — интерес к посуточной аренде загородных объектов вырос на 30% по сравнению с октябрем. Средняя цена суточной аренды коттеджа в Тюменской области сейчас составляет 8 тыс. рублей, однако, стоит иметь в виду, что с приближением Нового года цены на аренду, как правило, повышаются примерно на 20-30%. Например, аренда большого коттеджа недалеко от горячего источника Яр в новогодние каникулы обойдется в 18 000 рублей в сутки вместо 13 000 в обычное время», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».

Там подготовили свой топ самых дорогих и доступных вариантов аренды загородной недвижимости в Тюмени на данный момент. Так, аренда на сутки коттеджа в «Резиденции Каменево» в будни обойдется клиентам в сумму от 50 тыс. рублей, по выходным и праздникам — от 75 тыс. рублей. За эти же деньги можно на 10 дней снять коттедж «Деревенский» в черте Тюмени, стоимость аренды которого начинается от 5 тыс. рублей за сутки. Это один из самых доступных вариантов, по мнению экспертов «Авито».