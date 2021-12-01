Тюменский суд отправил экс-полицейского в колонию. Он пьяным врезался на машине в людей

02 декабря 2021 в 17:29 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудник ГИБДД проведет в колонии-поселении 1,5 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-сотрудник тюменского ГИБДД Антон Лапин проведет в колонии-поселении 1,5 года за пьяное ДТП. Такое решение принял 3 декабря Тюменский областной суд, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Подсудимый пытался обжаловать приговор первой инстанции. Как стало известно из материалов уголовного дела, ночью 26 июня Лапин сел пьяным за руль автомобиля Toyota Camry. Двигаясь по улице Республики, он не справился с управлением и врезался в опору освещения. От удара машина оказалась на полосе встречного движения, где произошло столкновение с Kia Rio, после чего вылетела на тротуар. В результате аварии причинен тяжкий вред здоровью пассажира иномарки и пешеходу», — рассказали в ведомстве. К полутора годам заключения Лапина приговорил Центральный районный суд Тюмени. По информации пресс-службы, преступник подал апелляцию на приговор, но вышестоящая инстанция отказала ему. Лапин был осужден по п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ. Кроме того, он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами и уволен из ГИБДД. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-сотрудник тюменского ГИБДД Антон Лапин проведет в колонии-поселении 1,5 года за пьяное ДТП. Такое решение принял 3 декабря Тюменский областной суд, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Подсудимый пытался обжаловать приговор первой инстанции. Как стало известно из материалов уголовного дела, ночью 26 июня Лапин сел пьяным за руль автомобиля Toyota Camry. Двигаясь по улице Республики, он не справился с управлением и врезался в опору освещения. От удара машина оказалась на полосе встречного движения, где произошло столкновение с Kia Rio, после чего вылетела на тротуар. В результате аварии причинен тяжкий вред здоровью пассажира иномарки и пешеходу», — рассказали в ведомстве. К полутора годам заключения Лапина приговорил Центральный районный суд Тюмени. По информации пресс-службы, преступник подал апелляцию на приговор, но вышестоящая инстанция отказала ему. Лапин был осужден по п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ. Кроме того, он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами и уволен из ГИБДД.