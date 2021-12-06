06 декабря 2021

Пациентки тюменской поликлиники подрались в очереди к врачу. Видео

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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, очередь , пациенты, масочный режим
Медленно двигающаяся очередь к хирургу стала поводом для конфликта (архивное фото) Фото:

Две пожилые жительницы Тюмени подрались в очереди к хирургу в одной из поликлиник. Видео инцидента засняла и выложила в своем Instagram тюменка Алина Грачева. В каком медучреждении произошел конфликт девушка не уточнила.

«Я сегодня очень весело сходила к хирургу. Очередь не двигалась совершенно. Люди по записи и без. Как правило, проходят через одного. Но некоторые пенсионеры к такому не привыкают. Женщина в серой кофте сидела больше двух часов. А наглая дама в бирюзовом свитере решила, что ей важнее всех. Ее падения никто не ожидал, но все ликовали. Справедливость восторжествовала», — рассказал тюменка Алина Грачева в своем Instagram.

Девушка сняла завершающую часть потасовки. На ней женщины спорят у двери кабинета. Затем одна из них все же проходит к доктору, а вторая, пытаясь пнуть оппонентку, теряет равновесие и падает.

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Две пожилые жительницы Тюмени подрались в очереди к хирургу в одной из поликлиник. Видео инцидента засняла и выложила в своем Instagram тюменка Алина Грачева. В каком медучреждении произошел конфликт девушка не уточнила. «Я сегодня очень весело сходила к хирургу. Очередь не двигалась совершенно. Люди по записи и без. Как правило, проходят через одного. Но некоторые пенсионеры к такому не привыкают. Женщина в серой кофте сидела больше двух часов. А наглая дама в бирюзовом свитере решила, что ей важнее всех. Ее падения никто не ожидал, но все ликовали. Справедливость восторжествовала», — рассказал тюменка Алина Грачева в своем Instagram. Девушка сняла завершающую часть потасовки. На ней женщины спорят у двери кабинета. Затем одна из них все же проходит к доктору, а вторая, пытаясь пнуть оппонентку, теряет равновесие и падает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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