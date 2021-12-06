Медленно двигающаяся очередь к хирургу стала поводом для конфликта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две пожилые жительницы Тюмени подрались в очереди к хирургу в одной из поликлиник. Видео инцидента засняла и выложила в своем Instagram тюменка Алина Грачева. В каком медучреждении произошел конфликт девушка не уточнила.

«Я сегодня очень весело сходила к хирургу. Очередь не двигалась совершенно. Люди по записи и без. Как правило, проходят через одного. Но некоторые пенсионеры к такому не привыкают. Женщина в серой кофте сидела больше двух часов. А наглая дама в бирюзовом свитере решила, что ей важнее всех. Ее падения никто не ожидал, но все ликовали. Справедливость восторжествовала», — рассказал тюменка Алина Грачева в своем Instagram.

Девушка сняла завершающую часть потасовки. На ней женщины спорят у двери кабинета. Затем одна из них все же проходит к доктору, а вторая, пытаясь пнуть оппонентку, теряет равновесие и падает.