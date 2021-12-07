Источник: задержанный в Тюмени чиновник использовал подчиненного

Бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов был задержан 6 декабря Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Задержанный по подозрению в мошенничестве экс-директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов использовал своего подчиненного Алексея С. для оформления на него фиктивной фирмы, через которую проходили бюджетные деньги. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что Смышляев занимал в вышеуказанном департаменте должность консультанта, а в частной фирме значился директором.

«На Алексея С. была оформлена фирма. То есть, он числился там номинальным директором, но по факту ничего не решал. Фактически, ее деятельность контролировал Фролов. С этой фирмой заключались госконтракты», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В пресс-службе мэрии Тюмени агентству сообщили, что Алексей С. там больше не работает. До этого стало известно, что экс-директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Фролов был уволен с госслужбы 6 декабря. Комментарий регионального управления Следственного комитета по Тюменской области ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорь Фролов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.