07 декабря 2021

Задержанного в Тюмени экс-чиновника выгнали из «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по экономической политике и ЖКХ. Гордума. Тюмень, фролов игорь
Игорь Фролов был отправлен в СИЗО по подозрению в мошенничестве Фото:

Бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов исключен из числа сторонников «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. Экс-чиновник 8 декабря был отправлен в СИЗО по подозрению в мошенничестве.

«Игорь Фролов исключен из числа сторонников партии», — рассказали в ЕР. Согласно правилам «Единой России», быть в числе сторонников не менее шести месяцев необходимо, чтобы получить возможность вступить в партию.

Ранее URA.RU писало о том, что Фролов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, на протяжении двух лет экс-чиновник и его подельники похитили из бюджета 5 млн рублей. Деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов исключен из числа сторонников «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. Экс-чиновник 8 декабря был отправлен в СИЗО по подозрению в мошенничестве. «Игорь Фролов исключен из числа сторонников партии», — рассказали в ЕР. Согласно правилам «Единой России», быть в числе сторонников не менее шести месяцев необходимо, чтобы получить возможность вступить в партию. Ранее URA.RU писало о том, что Фролов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, на протяжении двух лет экс-чиновник и его подельники похитили из бюджета 5 млн рублей. Деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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