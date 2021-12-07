Задержанного в Тюмени экс-чиновника выгнали из «Единой России»

Игорь Фролов был отправлен в СИЗО по подозрению в мошенничестве Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов исключен из числа сторонников «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. Экс-чиновник 8 декабря был отправлен в СИЗО по подозрению в мошенничестве.

«Игорь Фролов исключен из числа сторонников партии», — рассказали в ЕР. Согласно правилам «Единой России», быть в числе сторонников не менее шести месяцев необходимо, чтобы получить возможность вступить в партию.

Ранее URA.RU писало о том, что Фролов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, на протяжении двух лет экс-чиновник и его подельники похитили из бюджета 5 млн рублей. Деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.