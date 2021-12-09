09 декабря 2021
08 декабря 2021

Тюменские антиваксеры придумали, как обойти запрет властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
Попасть в тюменские торговые центры без QR-кода можно только до 18:00 Фото:
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Чтобы посещать тюменские торговые центры в вечернее время без QR-кода, противники вакцинации от коронавируса стараются попасть туда в разрешенное время — до 18:00. Об этом URA.RU сообщил сотрудник одного из ТРЦ Тюмени. Ранее губернатор региона Александр Моор разрешил посещать рынки и ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов без предъявления QR-кода.

«Из торговых центров перед наступлением 18:00 никто никого не выгоняет. А к этому времени в залах, как правило, уже достаточно много людей. Поэтому в вечернее время там ходят и вакцинированные, и невакцинированные. Кого из них больше — это интересный вопрос», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что ситуацией активно пользуются владельцы кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах. В своей рекламе они делают акцент на то, что для посещения заведений общепита QR-коды не нужны. В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что с 3 декабря в Тюменской области нельзя посещать без QR-кода о вакцинации от коронавируса аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы. Ходить на крупные рынки и в ТРЦ невакцинированным тюменцам можно, но только по будням и до 18:00. С 24 декабря требования режима повышенной готовности будут ужесточены.

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Чтобы посещать тюменские торговые центры в вечернее время без QR-кода, противники вакцинации от коронавируса стараются попасть туда в разрешенное время — до 18:00. Об этом URA.RU сообщил сотрудник одного из ТРЦ Тюмени. Ранее губернатор региона Александр Моор разрешил посещать рынки и ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов без предъявления QR-кода. «Из торговых центров перед наступлением 18:00 никто никого не выгоняет. А к этому времени в залах, как правило, уже достаточно много людей. Поэтому в вечернее время там ходят и вакцинированные, и невакцинированные. Кого из них больше — это интересный вопрос», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что ситуацией активно пользуются владельцы кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах. В своей рекламе они делают акцент на то, что для посещения заведений общепита QR-коды не нужны. В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что с 3 декабря в Тюменской области нельзя посещать без QR-кода о вакцинации от коронавируса аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы. Ходить на крупные рынки и в ТРЦ невакцинированным тюменцам можно, но только по будням и до 18:00. С 24 декабря требования режима повышенной готовности будут ужесточены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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