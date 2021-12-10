В Кремле отреагировали на украинскую угрозу в Керченском проливе

10 декабря 2021 в 16:18 Размер текста - 17 +

Украинский военный корабль не выполнил требования изменить курс Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на угрозу со стороны Украины в Керченском проливе. По его словам, любая незначительная провокация может привести к значительным последствиям. «Это лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которую может проистекать из таких провокаций. Любая незначительная провокация может провести к значительным последствиям, это то о чем говорил неоднократно [президент РФ Владимир] Путин», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее ФСБ РФ заявила, что военный корабль Украины не выполняет требования изменить курс и движется в сторону Керченского пролива. Судно в ответ на предупреждение береговой охраны заявило, что не намерено следовать через Керченский пролив. Госпогранслужба Украины заявила, что не владеет информацией об этом, пишет RT. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Украине не стоит провоцировать Россию, потому что они не представляют военную угрозу. По его словам, это может мешать передвижению гражданских судов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на угрозу со стороны Украины в Керченском проливе. По его словам, любая незначительная провокация может привести к значительным последствиям. «Это лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которую может проистекать из таких провокаций. Любая незначительная провокация может провести к значительным последствиям, это то о чем говорил неоднократно [президент РФ Владимир] Путин», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее ФСБ РФ заявила, что военный корабль Украины не выполняет требования изменить курс и движется в сторону Керченского пролива. Судно в ответ на предупреждение береговой охраны заявило, что не намерено следовать через Керченский пролив. Госпогранслужба Украины заявила, что не владеет информацией об этом, пишет RT. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Украине не стоит провоцировать Россию, потому что они не представляют военную угрозу. По его словам, это может мешать передвижению гражданских судов.