В Кремле отреагировали на украинскую угрозу в Керченском проливе

© Служба новостей «URA.RU»
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Керчь, море, керченский пролив
Украинский военный корабль не выполнил требования изменить курс Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на угрозу со стороны Украины в Керченском проливе. По его словам, любая незначительная провокация может привести к значительным последствиям.

«Это лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которую может проистекать из таких провокаций. Любая незначительная провокация может провести к значительным последствиям, это то о чем говорил неоднократно [президент РФ Владимир] Путин», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее ФСБ РФ заявила, что военный корабль Украины не выполняет требования изменить курс и движется в сторону Керченского пролива. Судно в ответ на предупреждение береговой охраны заявило, что не намерено следовать через Керченский пролив. Госпогранслужба Украины заявила, что не владеет информацией об этом, пишет RT. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Украине не стоит провоцировать Россию, потому что они не представляют военную угрозу. По его словам, это может мешать передвижению гражданских судов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на угрозу со стороны Украины в Керченском проливе. По его словам, любая незначительная провокация может привести к значительным последствиям. «Это лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которую может проистекать из таких провокаций. Любая незначительная провокация может провести к значительным последствиям, это то о чем говорил неоднократно [президент РФ Владимир] Путин», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее ФСБ РФ заявила, что военный корабль Украины не выполняет требования изменить курс и движется в сторону Керченского пролива. Судно в ответ на предупреждение береговой охраны заявило, что не намерено следовать через Керченский пролив. Госпогранслужба Украины заявила, что не владеет информацией об этом, пишет RT. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Украине не стоит провоцировать Россию, потому что они не представляют военную угрозу. По его словам, это может мешать передвижению гражданских судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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