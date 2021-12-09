09 декабря 2021

Сенатор Пушков наградил пермских детей за спасение утопающих

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Пушков похвалил детей за смелость и находчивость Фото:

Четырех детей из Пермского края наградили за проявление мужества в экстремальных ситуациях. Наградили ребят член Совета Федерации Алексей Пушков и врио начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Игорь Хлебников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

«Специальную медаль Совета Федерации „За проявленное мужество“ юным героям вручил сенатор РФ от Пермского края, Председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков», — сообщает пресс-служба. Игорь Хлебников вручил детям медаль «„За спасение погибающих на водах“». Сенатор похвалил детей за смелость и находчивость и назвал награжденных ангелами-хранителями тонувших ребят.

В июне этого года один из награжденных, 11-летний мальчик спас своего тонувшего друга на берегу Сылвы в поселке Кормовище. Вытянув тонувшего 10-летнего друга, парень остановил проезжавший автомобиль «Скорой помощи» и попросил спасти пострадавшего.

В ноябре 2020 года 12-летний парень спас двух девочек в Юго-Камском поселке, которые провалились под лед. Спасатель действовал аккуратно — лег на лед и пополз. Мальчик по очереди вытащил провалившихся под лед и отвел их домой.

Другая награжденная — 15-летняя девушка в селе Богородск спасла своего 4-летнего брата, который начал тонуть в реке. На берегу девушка оказала пострадавшему первую помощь.

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Четырех детей из Пермского края наградили за проявление мужества в экстремальных ситуациях. Наградили ребят член Совета Федерации Алексей Пушков и врио начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Игорь Хлебников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю. «Специальную медаль Совета Федерации „За проявленное мужество“ юным героям вручил сенатор РФ от Пермского края, Председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков», — сообщает пресс-служба. Игорь Хлебников вручил детям медаль «„За спасение погибающих на водах“». Сенатор похвалил детей за смелость и находчивость и назвал награжденных ангелами-хранителями тонувших ребят. В июне этого года один из награжденных, 11-летний мальчик спас своего тонувшего друга на берегу Сылвы в поселке Кормовище. Вытянув тонувшего 10-летнего друга, парень остановил проезжавший автомобиль «Скорой помощи» и попросил спасти пострадавшего. В ноябре 2020 года 12-летний парень спас двух девочек в Юго-Камском поселке, которые провалились под лед. Спасатель действовал аккуратно — лег на лед и пополз. Мальчик по очереди вытащил провалившихся под лед и отвел их домой. Другая награжденная — 15-летняя девушка в селе Богородск спасла своего 4-летнего брата, который начал тонуть в реке. На берегу девушка оказала пострадавшему первую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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