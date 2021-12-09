Сенатор Пушков наградил пермских детей за спасение утопающих

Пушков похвалил детей за смелость и находчивость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Четырех детей из Пермского края наградили за проявление мужества в экстремальных ситуациях. Наградили ребят член Совета Федерации Алексей Пушков и врио начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Игорь Хлебников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

«Специальную медаль Совета Федерации „За проявленное мужество“ юным героям вручил сенатор РФ от Пермского края, Председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков», — сообщает пресс-служба. Игорь Хлебников вручил детям медаль «„За спасение погибающих на водах“». Сенатор похвалил детей за смелость и находчивость и назвал награжденных ангелами-хранителями тонувших ребят.

В июне этого года один из награжденных, 11-летний мальчик спас своего тонувшего друга на берегу Сылвы в поселке Кормовище. Вытянув тонувшего 10-летнего друга, парень остановил проезжавший автомобиль «Скорой помощи» и попросил спасти пострадавшего.

В ноябре 2020 года 12-летний парень спас двух девочек в Юго-Камском поселке, которые провалились под лед. Спасатель действовал аккуратно — лег на лед и пополз. Мальчик по очереди вытащил провалившихся под лед и отвел их домой.

Другая награжденная — 15-летняя девушка в селе Богородск спасла своего 4-летнего брата, который начал тонуть в реке. На берегу девушка оказала пострадавшему первую помощь.