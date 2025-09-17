17 сентября 2025

Пермяки массово скупают плееры, фотоаппараты и телефоны из нулевых

В Перми выросли продажи ретро-техники

Пленочный фотоаппарат в среднем стоит 9 тысяч рублей
Летом 2025 года жители Перми стали чаще покупать ретро-технику. Больше всего вырос спрос на пленочные фотоаппараты, MP3-плееры и виниловые проигрыватели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Ретро-техника оказалась снова в моде: продажи пленочных фотоаппаратов в Перми выросли на 50%, MP3-плееров — на 16%, а виниловых проигрывателей — на 15%. Также на платформе активно покупают телефоны-раскладушки, магнитофоны и прочий раритет», — сообщили аналитики.

Уточняется, что плееры в среднем покупают за 5 тысяч рублей, виниловые проигрыватели — за 11 тысяч рублей, а магнитофоны — за 10 тысяч рублей. Пленочные фотоаппараты продают за 9 тысяч рублей. Телефоны-раскладушки в среднем оценивают в 2-3 тысячи рублей. Дороже всего выходит телефон от компании Vertu, который считался роскошью в нулевых. Сейчас его можно купить за 24 тысячи рублей.

