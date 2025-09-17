17 сентября 2025

Исправительный центр для принудительных работ открылся в Кунгуре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительный центр создан для социальной реабилитации через труд
Исправительный центр создан для социальной реабилитации через труд Фото:

В Кунгуре открылся новый исправительный центр для отбывания наказания в виде принудительных работ. Он рассчитан на 90 человек и стал уже десятым подобным учреждением в Пермском крае, созданным для социальной реабилитации осужденных через трудовую деятельность. Об этом сообщается на сайте регионального ГУФСИН. 

«В Кунгуре начал работу новый изолированный участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) № 2 при исправительной колонии № 40. Его открытие стало частью стратегии ГУФСИН России по Пермскому краю по расширению сети учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ, и созданию дополнительных рабочих мест для осужденных», — рассказали представители службы.

Центр полностью оборудован для проживания и трудоустройства 90 человек. В нем созданы все необходимые условия: спальные помещения, прачечная, столовая с возможностью самостоятельного приготовления пищи, комната воспитательной работы. Для обеспечения круглосуточного контроля территория оборудована системой видеонаблюдения.

Отмечается, что главная задача таких центров — приобщение осужденных к труду, их социальная реабилитация и освоение новых профессий. При трудоустройстве осужденный имеет возможность возмещать причиненный ущерб государству и его гражданам. ГУФСИН планирует и дальше открывать новые УФИЦ в регионе.

Принудительные работы назначаются в качестве альтернативы лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные обязаны трудиться, часть их заработка (от 5 до 20%) удерживается в доход государства. Им запрещено самовольно покидать территорию центра, однако разрешено пользоваться мобильной связью, интернетом, встречаться с родственниками и получать медицинские услуги в городских учреждениях.

За добросовестное поведение после отбытия трети срока им может быть разрешено проживание с семьей в пределах Кунгура. В случае нарушений, таких как отказ от работы или самовольный уход, этот вид наказания заменят на лишение свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгуре открылся новый исправительный центр для отбывания наказания в виде принудительных работ. Он рассчитан на 90 человек и стал уже десятым подобным учреждением в Пермском крае, созданным для социальной реабилитации осужденных через трудовую деятельность. Об этом сообщается на сайте регионального ГУФСИН.  «В Кунгуре начал работу новый изолированный участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) № 2 при исправительной колонии № 40. Его открытие стало частью стратегии ГУФСИН России по Пермскому краю по расширению сети учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ, и созданию дополнительных рабочих мест для осужденных», — рассказали представители службы. Центр полностью оборудован для проживания и трудоустройства 90 человек. В нем созданы все необходимые условия: спальные помещения, прачечная, столовая с возможностью самостоятельного приготовления пищи, комната воспитательной работы. Для обеспечения круглосуточного контроля территория оборудована системой видеонаблюдения. Отмечается, что главная задача таких центров — приобщение осужденных к труду, их социальная реабилитация и освоение новых профессий. При трудоустройстве осужденный имеет возможность возмещать причиненный ущерб государству и его гражданам. ГУФСИН планирует и дальше открывать новые УФИЦ в регионе. Принудительные работы назначаются в качестве альтернативы лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные обязаны трудиться, часть их заработка (от 5 до 20%) удерживается в доход государства. Им запрещено самовольно покидать территорию центра, однако разрешено пользоваться мобильной связью, интернетом, встречаться с родственниками и получать медицинские услуги в городских учреждениях. За добросовестное поведение после отбытия трети срока им может быть разрешено проживание с семьей в пределах Кунгура. В случае нарушений, таких как отказ от работы или самовольный уход, этот вид наказания заменят на лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...