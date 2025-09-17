Исправительный центр для принудительных работ открылся в Кунгуре

В Кунгуре открылся новый исправительный центр для отбывания наказания в виде принудительных работ. Он рассчитан на 90 человек и стал уже десятым подобным учреждением в Пермском крае, созданным для социальной реабилитации осужденных через трудовую деятельность. Об этом сообщается на сайте регионального ГУФСИН.
«В Кунгуре начал работу новый изолированный участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) № 2 при исправительной колонии № 40. Его открытие стало частью стратегии ГУФСИН России по Пермскому краю по расширению сети учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ, и созданию дополнительных рабочих мест для осужденных», — рассказали представители службы.
Центр полностью оборудован для проживания и трудоустройства 90 человек. В нем созданы все необходимые условия: спальные помещения, прачечная, столовая с возможностью самостоятельного приготовления пищи, комната воспитательной работы. Для обеспечения круглосуточного контроля территория оборудована системой видеонаблюдения.
Отмечается, что главная задача таких центров — приобщение осужденных к труду, их социальная реабилитация и освоение новых профессий. При трудоустройстве осужденный имеет возможность возмещать причиненный ущерб государству и его гражданам. ГУФСИН планирует и дальше открывать новые УФИЦ в регионе.
Принудительные работы назначаются в качестве альтернативы лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные обязаны трудиться, часть их заработка (от 5 до 20%) удерживается в доход государства. Им запрещено самовольно покидать территорию центра, однако разрешено пользоваться мобильной связью, интернетом, встречаться с родственниками и получать медицинские услуги в городских учреждениях.
За добросовестное поведение после отбытия трети срока им может быть разрешено проживание с семьей в пределах Кунгура. В случае нарушений, таких как отказ от работы или самовольный уход, этот вид наказания заменят на лишение свободы.
