В Пермском крае цены на бензин рванули вверх

В период с 9 по 15 сентября 2025 года бензин в Пермском крае подорожал в среднем на 19 копеек за литр. Средняя стоимость литра топлива составила 61,61 рубля. Статистику опубликовал Росстат на официальном сайте.
«АИ-92 подорожал на 20 копеек — с 58,36 до 58,56 рубля за литр. Стоимость АИ-95 выросла на 19 копеек — с 63,51 до 63,70 рубля. Высокооктановый бензин АИ-98 и выше прибавил 17 копеек, с 86,10 достигнув 86,27 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало незначительно — на 8 копеек — с 71,94 до 72,02 рубля», — указано на сайте службы статистики.
В Росстате отметили, что за неделю изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 79 субъектах РФ. Наиболбшее удорожание зафиксировано в Тамбовской области (+4,7%) и Чеченской Республике (+4,5%).
