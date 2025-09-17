17 сентября 2025

В Перми ограничат движение транспорта из-за «Кросса нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации 2025» пройдет 20 сентября (архивное фото)
Всероссийский день бега «Кросс нации 2025» пройдет 20 сентября (архивное фото)

В предстоящие выходные временно изменят схему движения транспорта в Свердловском районе Перми. Это связано с проведением массового спортивного праздника — «Кросса нации». Ограничения затронут участок улицы Самаркандской и будут действовать с 19 по 20 сентября, сообщается на сайте мэрии.

«В субботу, 20 сентября, в Перми временно ограничат движение транспорта. Это связано с  проведением Всероссийского дня бега „Кросс нации 2025“. Для обеспечения безопасности участников забегов и зрителей перекроют участок улицы Самаркандской», — рассказали в городской администрации.

Первые ограничения вступят в силу в пятницу, 19 сентября, в 00:00 часов. На участке Самаркандской улицы между улицами Лякишева и Художника Зеленина до 15:00 субботы полностью запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Непосредственно в день соревнований, с 7:30 до 15:00 20 сентября, временно ограничат движение транспорта на участке улицы Самаркандской от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина. Для организации объезда на этом отрезке организуют одностороннее движение транспорта по направлению от улицы Глуховской в сторону улицы Художника Зеленина.

