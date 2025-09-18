Пермяков приглашают пробежать «Кросс нации»

Для жителей Перми открыта офлайн-регистрация на «Кросс нации»
В 2025 году массовый старт забега состоится 20 сентября одновременно в 43 муниципалитетах Пермского края
В 2025 году массовый старт забега состоится 20 сентября одновременно в 43 муниципалитетах Пермского края Фото:

В Перми открыта очная регистрация на массовый забег «Кросс нации» — она проводится во Дворце спорта «Орленок» ежедневно с 14:00 до 19:00 и продлится до 19 сентября включительно. На этой же площадке участники, ранее зарегистрировавшиеся онлайн, могут получить свои нагрудные номера.

«В 2025 году массовый старт забега состоится 20 сентября одновременно в 43 муниципалитетах Пермского края. Место участия определяется каждым спортсменом самостоятельно при регистрации через портал „Госуслуги“, которая будет доступна до 18 сентября», — сообщают организаторы в соцсети ВКонтакте.  

Программа спортивного события в Пермском крае включает пять дистанций:

  • 1 000 метров — для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (без возрастных ограничений);
  • 1 000 метров — для мальчиков и девочек 2016 года рождения и младше;
  • 2 000 метров — для всех желающих;
  • 4 000 метров — для юношей и девушек 2006 года рождения и младше;
  • 6 000 метров — для мужчин и женщин 2005 года рождения и старше.

Перечень документов и актуальную информацию о мероприятии можно узнать в соцсетях кросса. Ранее URA.RU сообщало о временных изменениях схемы движения транспорта в Свердловском районе Перми из-за массового спортивного праздника. Ограничения затронут участок улицы Самаркандской и будут действовать с 19 по 20 сентября.

