Стало известно, когда в Перми начнется отопительный сезон

Окончательное решение пермские власти примут на заседании штаба
Пермское отделение ПАО «Т Плюс» сообщило о готовности приступить к отопительному сезону. Он начнется в краевой столице с 22 сентября.
«Однако окончательное решение по этому вопросу примут на заседании городского штаба. Его проведение назначено на 18 сентября», — сообщает «Рифей» со ссылкой на представителей компании.
Следует отметить, что в 2024 году подача теплоносителя в социальные учреждения Перми началась 18 сентября, а завершился отопительный сезон в столице региона 13 мая. URA.RU также направило запрос в пресс-службу «Т Плюс». Официальный комментарий ожидается.
