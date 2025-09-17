17 сентября 2025

Дмитрий Махонин получил знак губернатора Пермского края. Фото

Спикер Сухих передал Махонину знак губернатора Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Сухих пожал руку Дмитрию Махонину. Также они сделали совместное фото
Валерий Сухих пожал руку Дмитрию Махонину. Также они сделали совместное фото Фото:

Спикер заксобрания Валерий Сухих передал избранному губернатору Пермского края Дмитрию Махонину знак отличия, а также Устав Пермского края. Сегодня, 18 сентября 2025 года, в Перми проходит официальная инаугурация.

«Валерий Сухих пожал руку Дмитрию Махонину. Также они сделали совместное фото», — передает журналист URA.RU с места событий. 

Знак губернатора, являющийся символом высшей региональной власти, вручается в ходе официальной церемонии после принесения присяги. Этот атрибут был изготовлен на ювелирном предприятии в Кузбассе из серебра. Основание выполнено в виде щита, покрытого красной эмалью, на который накладываются фигуры медведя, Евангелия и четырехконечного креста. Украшением короны служат двадцать фианитов.

Оформление штандарта соответствует цветовой гамме флага Пермского края, однако отличается формой — полотно выполнено в виде квадрата и окаймлено желтой бахромой. Богатое декоративное оформление присуще именно штандартам и подчеркивает высокий статус обладателя этого символа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер заксобрания Валерий Сухих передал избранному губернатору Пермского края Дмитрию Махонину знак отличия, а также Устав Пермского края. Сегодня, 18 сентября 2025 года, в Перми проходит официальная инаугурация. «Валерий Сухих пожал руку Дмитрию Махонину. Также они сделали совместное фото», — передает журналист URA.RU с места событий.  Знак губернатора, являющийся символом высшей региональной власти, вручается в ходе официальной церемонии после принесения присяги. Этот атрибут был изготовлен на ювелирном предприятии в Кузбассе из серебра. Основание выполнено в виде щита, покрытого красной эмалью, на который накладываются фигуры медведя, Евангелия и четырехконечного креста. Украшением короны служат двадцать фианитов. Оформление штандарта соответствует цветовой гамме флага Пермского края, однако отличается формой — полотно выполнено в виде квадрата и окаймлено желтой бахромой. Богатое декоративное оформление присуще именно штандартам и подчеркивает высокий статус обладателя этого символа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...