Спикер заксобрания Валерий Сухих передал избранному губернатору Пермского края Дмитрию Махонину знак отличия, а также Устав Пермского края. Сегодня, 18 сентября 2025 года, в Перми проходит официальная инаугурация.
«Валерий Сухих пожал руку Дмитрию Махонину. Также они сделали совместное фото», — передает журналист URA.RU с места событий.
Знак губернатора, являющийся символом высшей региональной власти, вручается в ходе официальной церемонии после принесения присяги. Этот атрибут был изготовлен на ювелирном предприятии в Кузбассе из серебра. Основание выполнено в виде щита, покрытого красной эмалью, на который накладываются фигуры медведя, Евангелия и четырехконечного креста. Украшением короны служат двадцать фианитов.
Оформление штандарта соответствует цветовой гамме флага Пермского края, однако отличается формой — полотно выполнено в виде квадрата и окаймлено желтой бахромой. Богатое декоративное оформление присуще именно штандартам и подчеркивает высокий статус обладателя этого символа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!