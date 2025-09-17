17 сентября 2025

После 20 лет работы в Пермском крае закрыли горнолыжный склон

В центре активного отдыха в Пермском крае закрыли горнолыжный склон
Причины приостановки работы склона будут озвучены позднее
В грядущем зимнем сезоне горнолыжный склон центра активного отдыха «Полазна» не будет функционировать. Заявление опубликовали сами представители центра. 

«Причины приостановки работы склона после двух десятилетий его эксплуатации будут озвучены позднее. В 2025 году посетителям предложат альтернативные развлечения — катание на банане и сноутюбинге», — сообщает администрация центра в соцсети «ВКонтакте». 

На склоне могли кататься как начинающие лыжники и сноубордисты, так и гости с базовым уровнем подготовки. В комментариях к публикации пользователи выразили сожаление по поводу закрытия склона. Многие отмечают, что именно здесь впервые попробовали себя в зимних видах спорта или планировали сделать это в новом сезоне.

