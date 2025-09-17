Директор пермского модельного агентства раскрыла зарплаты моделей за рубежом

Один из самых больших заработков, на который могут рассчитывать модели из Перми, — 10 тысяч долларов. Такие контракты предлагают транснациональные компании. В других случаях гонорар будет намного скромнее, рассказала URA.RU директор пермского модельного агентства «Грейт модел» Эльвира Зайцева.
«Рядовая модель в Москве может рассчитывать на 3 тысячи рублей за показ, на западе — на тысячу долларов. На востоке можно получить контракт на сумму 10 тысяч долларов, если это работа на транснациональную компанию. Наши пермские девочки получали такие контракты», — рассказала Эльвира Зайцева корреспонденту агентства.
Директор модельного агентства отметила, что супермодели уровня Наташи Поли, которая тоже родом из Перми и работает с Gucci, Lanvin, Louis Vuitton и другими брендами, получают миллионы долларов. При этом по словам Эльвиры Зайцевой, за последние пять лет гонорары моделей по всему миру заметно снизились. Это связано с уходом глянцевых журналов в онлайн. Также многие бренды стали использовать искусственный интеллект. «Зачем нанимать модель, платить ей деньги, если можно с минимальными расходами получить изображение Анджелины Джоли», — отметила директор модельного агентства.
Ранее Эльвира Зайцева в большом интервью URA.RU развеяла слухи о модельном бизнесе. Руководитель модельного агентства и организатор конкурсов красоты рассказала, действительно ли получить титул королевы красоты можно только за деньги, как вести себя за границей, сколько девушки готовы отдать, чтобы попасть на столичные подиумы
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!