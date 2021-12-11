МВД: в ЯНАО выявлены факты торговли сертификатами о вакцинации

Некоторые ямальцы решили не ставить прививку, а купить документ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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С января по декабрь 2021 года в ЯНАО было выявлено четыре факта торговли сертификатами о вакцинации от COVID-19 и результатами ПЦР-тестов. Такую информацию предоставили URA.RU в окружном управлении МВД РФ, отвечая на запрос агентства.

«За истекший период 2021 года сотрудниками полиции округа выявлено четыре факта реализации медицинских документов (в городах Новый Уренгой и Ноябрьск, а также в Тазовском районе), связанных с прохождением вакцинации против COVID-19 и ПЦР-тестов без их фактического проведения. По данным фактам возбуждены уголовные дела», — говорится в письме за подписью врио начальника УМВД по ЯНАО полковника полиции Игоря Романюка.

По одному из уголовных дел судом уже принято решение о назначении виновному штрафа в размере 30 000 рублей. Расследование еще трех дел, возбужденных по статье УК РФ «Изготовление и сбыт поддельных документов», продолжается.

В производстве отдела дознания ОМВД России по Ноябрьску находятся два таких уголовных дела. Они были возбуждены по фактам реализации медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19 и ПЦР-тестами без их фактического проведения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске на продаже медицинских документов попались медсестра прививочного кабинета и работник регистратуры. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск всех покупателей справок — по информации агентства, услугой нечистых на руку медиков успели воспользоваться порядка 20 человек, они могут стать соучастниками преступления.