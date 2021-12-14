14 декабря 2021

Пермский министр развеет страхи «сотовых» вышек у жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Микроволновки опаснее вышек, говорят в минсвязи Фото:

Министерство цифрового развития и связи Пермского края взялось за радиофобии пермяков. Глава ведомства Петр Шиловских вместе с Роспотребнадзором и МТС 16 декабря проведет замеры электромагнитного излучения базовой станции сотовой связи в д. Кондратово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты ответят на вопросы, которые чаще всего возникают у жителей Пермского края. Как базовые станции сотовой связи влияют на здоровье человека? Как близко к жилым домам и социальным объектам можно размещать антенно-мачтовые сооружения? Как и кем контролируется строительство базовых станций?», — говорится в сообщении.

В соцсети часто приходят сообщения, где жители связывают какие-то свои проблемы со здоровьем, урожаем или состоянием домашних животных именно с наличием тех или иных вышек, поясняют в пресс-службе. «Разъяснительные мероприятия МИРС проводит регулярно. В Кондратово 16 декабря мы проведем замеры и объясним, что вышка менее опасна, чем, к примеру, микроволновка», — добавили в ведомстве.

Директор филиала МТС по Пермскому краю Оксана Кайгородова сообщила, что к оператору периодически поступают подобные вопросы. «Ситуация в Пермском крае в среднем соответствует ситуации по стране, все операторы в той или иной мере сталкиваются с вопросами радиофобии. Мы со своей стороны всегда открыты к диалогу и готовы ответить на вопросы жителей края», — сказала Кайгородова.

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Министерство цифрового развития и связи Пермского края взялось за радиофобии пермяков. Глава ведомства Петр Шиловских вместе с Роспотребнадзором и МТС 16 декабря проведет замеры электромагнитного излучения базовой станции сотовой связи в д. Кондратово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Специалисты ответят на вопросы, которые чаще всего возникают у жителей Пермского края. Как базовые станции сотовой связи влияют на здоровье человека? Как близко к жилым домам и социальным объектам можно размещать антенно-мачтовые сооружения? Как и кем контролируется строительство базовых станций?», — говорится в сообщении. В соцсети часто приходят сообщения, где жители связывают какие-то свои проблемы со здоровьем, урожаем или состоянием домашних животных именно с наличием тех или иных вышек, поясняют в пресс-службе. «Разъяснительные мероприятия МИРС проводит регулярно. В Кондратово 16 декабря мы проведем замеры и объясним, что вышка менее опасна, чем, к примеру, микроволновка», — добавили в ведомстве. Директор филиала МТС по Пермскому краю Оксана Кайгородова сообщила, что к оператору периодически поступают подобные вопросы. «Ситуация в Пермском крае в среднем соответствует ситуации по стране, все операторы в той или иной мере сталкиваются с вопросами радиофобии. Мы со своей стороны всегда открыты к диалогу и готовы ответить на вопросы жителей края», — сказала Кайгородова.
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