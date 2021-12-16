Курганскую сироту оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за паспорта

17 декабря 2021 в 18:13 Размер текста - 17 +

Студентка Шадринского политехнического колледжа заплатила штраф за то, что шла без документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске студентка-сирота, которую оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие паспорта, пытается вернуть уплаченные деньги. За помощью девушка обратилась к правозащитнику Александру Андрюкову, который помог другому сироте. Об этом URA.RU сам правозащитник. «Девушка узнала, что один из студентов Шадринского политехнического колледжа добился отмены незаконных штрафов за отсутствие паспорта. Она тоже студентка этого колледжа и сирота. В апреле 2021 года ее оштрафовали за отсутствие при ней паспорта. Так как за нее никто не заступился, ей пришлось выплатить штраф в сумме 15 тысяч рублей со своего детского счета. И на это дали согласие органы опеки», — рассказал Андрюков. По словам правозащитника, паспорта сирот находились в сейфе колледжа. Учащимся-сиротам должны были выдать копии паспортов, но администрация учебного заведения этого не сделала. Вины детей в нарушении нет, считает он. Андрюков обратился в прокуратуру для проверки законности действий администрации колледжа и комиссии по делам несовершеннолетних. Ситуацией заинтересовалась курганский уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. «Наличие при себе паспорта у несовершеннолетнего всегда зависит от законного представителя, который не дает документ, чтобы ребенок его не потерял. В каждом случае нужно выяснять, чья вина в нарушении установленных норм», — отметина она. Получить комментарий директора Шадринского политехнического колледжа Михаила Харлова оперативно не удалось. URA.RU направило запрос в администрацию Шадринска. Ранее URA.RU писало, что комиссия мэрии Шадринска по делам несовершеннолетних дважды оштрафовала 17-летнего сироту на 30 тысяч рублей. Юноша обратился за помощью к правозащитнику, суд отменил штрафы. Позже сирота отсудил у мэрии Шадринска и правительства Курганской области компенсацию морального вреда — 1000 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Шадринске студентка-сирота, которую оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие паспорта, пытается вернуть уплаченные деньги. За помощью девушка обратилась к правозащитнику Александру Андрюкову, который помог другому сироте. Об этом URA.RU сам правозащитник. «Девушка узнала, что один из студентов Шадринского политехнического колледжа добился отмены незаконных штрафов за отсутствие паспорта. Она тоже студентка этого колледжа и сирота. В апреле 2021 года ее оштрафовали за отсутствие при ней паспорта. Так как за нее никто не заступился, ей пришлось выплатить штраф в сумме 15 тысяч рублей со своего детского счета. И на это дали согласие органы опеки», — рассказал Андрюков. По словам правозащитника, паспорта сирот находились в сейфе колледжа. Учащимся-сиротам должны были выдать копии паспортов, но администрация учебного заведения этого не сделала. Вины детей в нарушении нет, считает он. Андрюков обратился в прокуратуру для проверки законности действий администрации колледжа и комиссии по делам несовершеннолетних. Ситуацией заинтересовалась курганский уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. «Наличие при себе паспорта у несовершеннолетнего всегда зависит от законного представителя, который не дает документ, чтобы ребенок его не потерял. В каждом случае нужно выяснять, чья вина в нарушении установленных норм», — отметина она. Получить комментарий директора Шадринского политехнического колледжа Михаила Харлова оперативно не удалось. URA.RU направило запрос в администрацию Шадринска. Ранее URA.RU писало, что комиссия мэрии Шадринска по делам несовершеннолетних дважды оштрафовала 17-летнего сироту на 30 тысяч рублей. Юноша обратился за помощью к правозащитнику, суд отменил штрафы. Позже сирота отсудил у мэрии Шадринска и правительства Курганской области компенсацию морального вреда — 1000 рублей.