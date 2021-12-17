Политологи: зачем Путин призвал менять закон о COVID-сертификатах

17 декабря 2021 в 21:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал к ясности и понятности при работе над законопроектом о применении COVID-сертификатов в общественных местах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Президент РФ Владимир Путин потребовал внести правки в законопроект о применении COVID-сертификатов в общественных местах, поскольку этот документ не должен создавать для граждан лишние трудности. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований института региональных проблем Петр Кирьян. Глава России Владимир Путин призвал доработать законопроекта о сертификатах граждан, вакцинированных от коронавируса. Он мотивировал это тем, что документ требует доработки с учетом различных нюансов. Тем временем сам законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Документ будет направлен регионам на доработку, у них есть месяц до второго чтения. «Насколько я понимаю из того заявления, которое было сделано президентом, первое — чтобы это были рабочие меры. Если мы вводим принцип QR-кодов или ограничительных COVID-free зон, доступ вакцинированных, невакцинированных, что они должны быть рабочими. Во-вторых, они не должны создавать неопределимых трудностей у людей. Если не вакцинированному человеку надо доехать куда-то, он должен иметь такую возможность», — сказал URA.RU Петр Кирьян. По мнению политолога, политического обозревателя радиостанции «Говорит Москва» Александра Асафова, призыв президента к внесению правок в законопроект скажется на жизни всех граждан страны. «То, о чем сказал президент, должно помочь всем категориям граждан, поскольку, как он говорил ранее и формулирует сейчас, данный закон должен защищать людей, а не мешать им жить. Поскольку высокий резонанс сложился вокруг этой темы нужно внимательно посмотреть на сам закон, на те последствия, которые у него могут быть, чтобы это выполняло функцию защиты здоровья людей», — объяснил собеседник агентства. Кирьян подчеркнул, что данный законопроект будет рамочным, чтобы региональным властям было на что опереться при принятии мер, поскольку эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте федерации разная. «Очевидно, что несмотря на то, что законопроект, а потом и закон будет рамочным, то есть, он не будет требовать, скорее, предлагать механизмы, инструменты, которые могут быть задействованы, эта рамочность должна быть как-то увязана с механикой исполнения. Это законные акты, инфраструктура, контролирующие органы должны быть понимать, что происходит. Отсюда требование президента о ясности и понятности», — заключил политолог. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин потребовал внести правки в законопроект о применении COVID-сертификатов в общественных местах, поскольку этот документ не должен создавать для граждан лишние трудности. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований института региональных проблем Петр Кирьян. Глава России Владимир Путин призвал доработать законопроекта о сертификатах граждан, вакцинированных от коронавируса. Он мотивировал это тем, что документ требует доработки с учетом различных нюансов. Тем временем сам законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Документ будет направлен регионам на доработку, у них есть месяц до второго чтения. «Насколько я понимаю из того заявления, которое было сделано президентом, первое — чтобы это были рабочие меры. Если мы вводим принцип QR-кодов или ограничительных COVID-free зон, доступ вакцинированных, невакцинированных, что они должны быть рабочими. Во-вторых, они не должны создавать неопределимых трудностей у людей. Если не вакцинированному человеку надо доехать куда-то, он должен иметь такую возможность», — сказал URA.RU Петр Кирьян. По мнению политолога, политического обозревателя радиостанции «Говорит Москва» Александра Асафова, призыв президента к внесению правок в законопроект скажется на жизни всех граждан страны. «То, о чем сказал президент, должно помочь всем категориям граждан, поскольку, как он говорил ранее и формулирует сейчас, данный закон должен защищать людей, а не мешать им жить. Поскольку высокий резонанс сложился вокруг этой темы нужно внимательно посмотреть на сам закон, на те последствия, которые у него могут быть, чтобы это выполняло функцию защиты здоровья людей», — объяснил собеседник агентства. Кирьян подчеркнул, что данный законопроект будет рамочным, чтобы региональным властям было на что опереться при принятии мер, поскольку эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте федерации разная. «Очевидно, что несмотря на то, что законопроект, а потом и закон будет рамочным, то есть, он не будет требовать, скорее, предлагать механизмы, инструменты, которые могут быть задействованы, эта рамочность должна быть как-то увязана с механикой исполнения. Это законные акты, инфраструктура, контролирующие органы должны быть понимать, что происходит. Отсюда требование президента о ясности и понятности», — заключил политолог.