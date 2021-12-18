Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом

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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, батрутдинов тимур
Тимур Батрутдников заболел коронавирусом в начале декабря Фото:
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Коронавирус COVID-19

Комика, резидента шоу Comedy Club Тимура Батрудинова госпитализировали с коронавирусом. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

«Комик заболел еще 9 декабря. Тогда он пожаловался на кашель и слабость. Но со временем его состояние ухудшилось. И врачи решили поместить Батрутдинова в стационар», — передает telegram-канал Mash.

Артиста направили на компьютерную томографию. Выяснилось, что его легкие поражены на 20— 50%. Комик находится в состоянии средней тяжести.

Представитель артиста Татьяна отказалась комментировать информацию о состоянии здоровья комика. После вопроса о госпитализации Батрутдинова она бросила трубку, передает «Федеральное агентство новостей».

Тимур Батрутдинов — российский актер, комик и телеведущий. Стал популярен благодаря шоу Comedy Club, где он был одним из первых резидентов и выступал в дуэте с Гариком Харламовым. Батрутдинов был героем шоу «Холостяк» и «План Б», где искал вторую половинку.

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Комика, резидента шоу Comedy Club Тимура Батрудинова госпитализировали с коронавирусом. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое. «Комик заболел еще 9 декабря. Тогда он пожаловался на кашель и слабость. Но со временем его состояние ухудшилось. И врачи решили поместить Батрутдинова в стационар», — передает telegram-канал Mash. Артиста направили на компьютерную томографию. Выяснилось, что его легкие поражены на 20— 50%. Комик находится в состоянии средней тяжести. Представитель артиста Татьяна отказалась комментировать информацию о состоянии здоровья комика. После вопроса о госпитализации Батрутдинова она бросила трубку, передает «Федеральное агентство новостей». Тимур Батрутдинов — российский актер, комик и телеведущий. Стал популярен благодаря шоу Comedy Club, где он был одним из первых резидентов и выступал в дуэте с Гариком Харламовым. Батрутдинов был героем шоу «Холостяк» и «План Б», где искал вторую половинку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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