Бывший вице-премьер Крыма задержан на Кубани

18 декабря 2021 в 22:20 Размер текста - 17 +

Владимира Серова искали с 2019 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов задержан на Кубани. Он находился в розыске несколько лет. «Серова, который находится в розыске по делу о взяточничестве, задержали на Кубани. В ближайшее время его привезут на полуостров», — сообщил источник РИА «Новостей» в правоохранительных органах. Перед этим бывшего чиновника доставят в Ростов-на-Дону. Серов находился в розыске с апреля 2019 года. Он проходит фигурантам по уголовному делу по факту обещания или предложения помощи в даче взяток. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, дело связано с периодом, когда Серов был главой администрации города Судак. Должность вице-премьера Крыма он занимал с июля 2017 по март 2018 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов задержан на Кубани. Он находился в розыске несколько лет. «Серова, который находится в розыске по делу о взяточничестве, задержали на Кубани. В ближайшее время его привезут на полуостров», — сообщил источник РИА «Новостей» в правоохранительных органах. Перед этим бывшего чиновника доставят в Ростов-на-Дону. Серов находился в розыске с апреля 2019 года. Он проходит фигурантам по уголовному делу по факту обещания или предложения помощи в даче взяток. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, дело связано с периодом, когда Серов был главой администрации города Судак. Должность вице-премьера Крыма он занимал с июля 2017 по март 2018 года.