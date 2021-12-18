Бывший вице-премьер Крыма задержан на Кубани

Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов задержан на Кубани. Он находился в розыске несколько лет.
«Серова, который находится в розыске по делу о взяточничестве, задержали на Кубани. В ближайшее время его привезут на полуостров», — сообщил источник РИА «Новостей» в правоохранительных органах. Перед этим бывшего чиновника доставят в Ростов-на-Дону.
Серов находился в розыске с апреля 2019 года. Он проходит фигурантам по уголовному делу по факту обещания или предложения помощи в даче взяток. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, дело связано с периодом, когда Серов был главой администрации города Судак. Должность вице-премьера Крыма он занимал с июля 2017 по март 2018 года.
Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов задержан на Кубани. Он находился в розыске несколько лет. «Серова, который находится в розыске по делу о взяточничестве, задержали на Кубани. В ближайшее время его привезут на полуостров», — сообщил источник РИА «Новостей» в правоохранительных органах. Перед этим бывшего чиновника доставят в Ростов-на-Дону. Серов находился в розыске с апреля 2019 года. Он проходит фигурантам по уголовному делу по факту обещания или предложения помощи в даче взяток. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, дело связано с периодом, когда Серов был главой администрации города Судак. Должность вице-премьера Крыма он занимал с июля 2017 по март 2018 года.