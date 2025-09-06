Умерла адвокат по громкому делу 90-х

Адвокат Елена Липцер, известная защитой по делу ЮКОСа, скончалась после тяжелой болезни. Об этом сообщила супруга ее сына Людмила Липцер. Информацию о смерти юриста подтвердил директор коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.
«Елена Липцер умерла после продолжительной болезни», — заявила РБК Людмила Липцер. По словам Аграновского, коллеги и близкие скорбят о потере представительницы адвокатского сообщества.
Елена Липцер в 2003 году стала одной из защитниц экс-главы «Менатепа» по громкому делу ЮКОСа. Липцер также принимала участие в ряде резонансных судебных процессов и была признана одной из самых влиятельных женщин России — в 2011 году она вошла в соответствующий рейтинг. Юрист известна как соавтор книг и автор многочисленных публикаций по вопросам права.
