Умерла адвокат по громкому делу 90-х

Умерла адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер
Ушла из жизни адвокат Липцер
Ушла из жизни адвокат Липцер

Адвокат Елена Липцер, известная защитой по делу ЮКОСа, скончалась после тяжелой болезни. Об этом сообщила супруга ее сына Людмила Липцер. Информацию о смерти юриста подтвердил директор коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

«Елена Липцер умерла после продолжительной болезни», — заявила РБК Людмила Липцер. По словам Аграновского, коллеги и близкие скорбят о потере представительницы адвокатского сообщества.

Елена Липцер в 2003 году стала одной из защитниц экс-главы «Менатепа» по громкому делу ЮКОСа. Липцер также принимала участие в ряде резонансных судебных процессов и была признана одной из самых влиятельных женщин России — в 2011 году она вошла в соответствующий рейтинг. Юрист известна как соавтор книг и автор многочисленных публикаций по вопросам права. 

