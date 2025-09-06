В России могут повысить МРОТ

Миронов предложил повысить МРОТ
В Госдуме предложили поднять минимальный уровень оплаты труда
Повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей предложили в России. При этом для достижения такого показателя необходимо изменить ключевые направления экономической политики страны. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов

«Экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей», — процитировало слова парламентария РИА Новости.

В рамках этой инициативы Миронов также предложил ряд дополнительных мер. В их числе — временная заморозка тарифов ЖКУ, ограничение торговых наценок, введение государственного регулирования цен на продукты питания и кредитная амнистия.

Как сообщало URA.RU ранее, законопроект по увеличению МРОТ вносили на обсуждение в Госдуме в июле 2025 года. В пояснительной записке указано, что нововведение будет действовать с будущего года. Ожидается, что с 1 мая 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 20,7% и составит 27 093 рубля.

