В России могут повысить МРОТ

Повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей предложили в России. При этом для достижения такого показателя необходимо изменить ключевые направления экономической политики страны. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов
«Экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей», — процитировало слова парламентария РИА Новости.
В рамках этой инициативы Миронов также предложил ряд дополнительных мер. В их числе — временная заморозка тарифов ЖКУ, ограничение торговых наценок, введение государственного регулирования цен на продукты питания и кредитная амнистия.
Как сообщало URA.RU ранее, законопроект по увеличению МРОТ вносили на обсуждение в Госдуме в июле 2025 года. В пояснительной записке указано, что нововведение будет действовать с будущего года. Ожидается, что с 1 мая 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 20,7% и составит 27 093 рубля.
