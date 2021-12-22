Госдума одобрила закон о премиях чиновникам за хорошую работу

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Госслужащие будут получать премии за добросовестную работу Фото:

Российские чиновники смогут получать премии за добросовестную работу. Соответствующий законопроект приняли депутаты Государственной думы в третьем окончательном чтении. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается придать универсальное значение премии, выплачиваемой федеральным гражданским служащим. <…> Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», — указано в пояснительной записке к документу.

По задумке авторов инициативы, закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года — для сотрудников федеральных госорганов и органов субъектов РФ. В отношении территориальных органов и представительств законопроект о премиях чиновникам вступит в силу с 1 января 2023 года.

Изменение системы выплат зарплат госслужащим власти России обсуждают с весны 2021 года. Премии чиновникам планируется выплачивать за счет средств, полученных в результате «оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих», а также перераспределения денег между зарплатами госслужащим и дополнительных бюджетных средств.

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Российские чиновники смогут получать премии за добросовестную работу. Соответствующий законопроект приняли депутаты Государственной думы в третьем окончательном чтении. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента. «Законопроектом предлагается придать универсальное значение премии, выплачиваемой федеральным гражданским служащим. <…> Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», — указано в пояснительной записке к документу. По задумке авторов инициативы, закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года — для сотрудников федеральных госорганов и органов субъектов РФ. В отношении территориальных органов и представительств законопроект о премиях чиновникам вступит в силу с 1 января 2023 года. Изменение системы выплат зарплат госслужащим власти России обсуждают с весны 2021 года. Премии чиновникам планируется выплачивать за счет средств, полученных в результате «оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих», а также перераспределения денег между зарплатами госслужащим и дополнительных бюджетных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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