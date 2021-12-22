Госдума одобрила закон о премиях чиновникам за хорошую работу

Госслужащие будут получать премии за добросовестную работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские чиновники смогут получать премии за добросовестную работу. Соответствующий законопроект приняли депутаты Государственной думы в третьем окончательном чтении. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается придать универсальное значение премии, выплачиваемой федеральным гражданским служащим. <…> Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», — указано в пояснительной записке к документу.

По задумке авторов инициативы, закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года — для сотрудников федеральных госорганов и органов субъектов РФ. В отношении территориальных органов и представительств законопроект о премиях чиновникам вступит в силу с 1 января 2023 года.

Изменение системы выплат зарплат госслужащим власти России обсуждают с весны 2021 года. Премии чиновникам планируется выплачивать за счет средств, полученных в результате «оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих», а также перераспределения денег между зарплатами госслужащим и дополнительных бюджетных средств.