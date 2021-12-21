Тюменцам предрекли километровые пробки из-за снегопада

В Тюмени третьи сутки подряд идет снег Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В вечернее время на дорогах Тюмени возникнут серьезные заторы. Плотность дорожного движения в городе с 18 до 19 часов составит восемь баллов — «многокилометровые пробки». Такой прогноз приводит сервис «Яндекс. Карты».

«С 18 до 19 часов степень загруженности дорог в Тюмени составит восемь баллов. В городе возможны многокилометровые пробки», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».

В утренние часы на дорогах Тюмени также наблюдались серьезные заторы. Об этом URA.RU рассказали жители города. «Из-за непрекращающегося снегопада я уже второй день подряд опаздываю на работу. На дорогах — снежная каша. По утрам и вечерам машины и автобусы еле двигаются. Снега очень много. Такого давно не было», — сообщил агентству один из горожан.

В Тюмени третьи сутки подряд идет снег. В связи с этим региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил жителей области о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций. В администрации Тюмени отметили, что накануне, 21 декабря, дорожные службы вывезли из города на полигон 500 грузовиков снега.