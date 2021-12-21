21 декабря 2021

Тюменцам предрекли километровые пробки из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
В Тюмени третьи сутки подряд идет снег Фото:

В вечернее время на дорогах Тюмени возникнут серьезные заторы. Плотность дорожного движения в городе с 18 до 19 часов составит восемь баллов — «многокилометровые пробки». Такой прогноз приводит сервис «Яндекс. Карты».

«С 18 до 19 часов степень загруженности дорог в Тюмени составит восемь баллов. В городе возможны многокилометровые пробки», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».

В утренние часы на дорогах Тюмени также наблюдались серьезные заторы. Об этом URA.RU рассказали жители города. «Из-за непрекращающегося снегопада я уже второй день подряд опаздываю на работу. На дорогах — снежная каша. По утрам и вечерам машины и автобусы еле двигаются. Снега очень много. Такого давно не было», — сообщил агентству один из горожан.

В Тюмени третьи сутки подряд идет снег. В связи с этим региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил жителей области о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций. В администрации Тюмени отметили, что накануне, 21 декабря, дорожные службы вывезли из города на полигон 500 грузовиков снега.

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В вечернее время на дорогах Тюмени возникнут серьезные заторы. Плотность дорожного движения в городе с 18 до 19 часов составит восемь баллов — «многокилометровые пробки». Такой прогноз приводит сервис «Яндекс. Карты». «С 18 до 19 часов степень загруженности дорог в Тюмени составит восемь баллов. В городе возможны многокилометровые пробки», — сообщает сервис «Яндекс. Карты». В утренние часы на дорогах Тюмени также наблюдались серьезные заторы. Об этом URA.RU рассказали жители города. «Из-за непрекращающегося снегопада я уже второй день подряд опаздываю на работу. На дорогах — снежная каша. По утрам и вечерам машины и автобусы еле двигаются. Снега очень много. Такого давно не было», — сообщил агентству один из горожан. В Тюмени третьи сутки подряд идет снег. В связи с этим региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил жителей области о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций. В администрации Тюмени отметили, что накануне, 21 декабря, дорожные службы вывезли из города на полигон 500 грузовиков снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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