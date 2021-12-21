В Тюмени банк забрал квартиру у матери с четырьмя детьми

Из-за пандемии многодетная мать из Тюмени не смогла гасить ипотеку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После выселения и продажи на торгах квартиры матери четырех детей из Тюмени Натальи Погребни в региональном управлении Следственного комитета завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом без указания имен сообщает официальный сайт СУ СКР по Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что многодетную семью выселяют за долги по ипотеке.

«Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) по факту совершения мошеннических действий неустановленными лицами, повлекших лишения права на жилье многодетной матери, проживающей в городе Тюмени», — сообщается на сайте СКР. В телефонном разговоре Погребня подтвердила информацию СК. «Нас действительно выселили из квартиры. Вызывают в Следственный комитет», — коротко пояснила она агентству.

По данным источника URA.RU, тюменец, купивший на торгах бывшую квартиру многодетной матери, пытался перепродать ее женщине обратно, но в два раза дороже. «Мужчина купил жилье за 3 млн 200 тыс. рублей. Наталье Погребне он предложил выкупить у него право собственности на жилье за 6 млн 700 тыс. рублей. То есть, фактически в два раза дороже», — пояснил источник агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что многодетную семью из Тюмени выселяют за долги по ипотеке, которые накопились из-за пандемии. Женщина просила банкиров провести реструктуризацию долга либо предоставить ей кредитные каникулы, но получила отказ.