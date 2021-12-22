В Тюмени на три месяца перекроют подъезд к исправительной колонии

Замена сетей на участке у ИК-2 продлится три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Вербной в Тюмени на три месяца перекроют участок дороги, ведущий к исправительной колонии №2. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с реконструкцией канализационных коллекторов с 3 января по 31 марта 2022 года будет прекращено движение транспорта на дороге по улице Вербной. Перекрытие затронет участок от дома №1 до здания №13, корпус 2/1», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Речь идет о нескольких сотнях метров дороги, ведущей к ИК-2 со стороны Гилевской рощи. Водителей просят не игнорировать знаки о проведении работ и выбирать пути объезда. В частности, подъезд будет доступен со стороны улицы Чекистов.

Ранее URA.RU писало, что в марте текущего года парк «Гилевская роща» в Тюмени залило канализационными стоками. Причиной стало повреждение коллекторов.