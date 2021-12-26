Россия будет еще длительное время подвергаться санкциям. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С санкциями России жить еще долго», — считает Песков. Свою позицию он высказал в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообьщила, что Евросоюз готовит новые масштабные санкции против РФ. Такая мера принимается в ответ на обострение ситуации вокруг Украины. Этого требовал бывший представителоь Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает Life. Он предлагал ввести новые санкции немедленно, уточняет агентство Nation News. Волкер предлагает снять их только в случае, «если Россия откажется от военной эскалации», дополняет RT.
Россия будет еще длительное время подвергаться санкциям. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «С санкциями России жить еще долго», — считает Песков. Свою позицию он высказал в эфире телеканала «Россия 1». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообьщила, что Евросоюз готовит новые масштабные санкции против РФ. Такая мера принимается в ответ на обострение ситуации вокруг Украины. Этого требовал бывший представителоь Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает Life. Он предлагал ввести новые санкции немедленно, уточняет агентство Nation News. Волкер предлагает снять их только в случае, «если Россия откажется от военной эскалации», дополняет RT.