Пресс-секретарь президента РФ уверен, что Россию ждут долгие годы санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия будет еще длительное время подвергаться санкциям. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С санкциями России жить еще долго», — считает Песков. Свою позицию он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообьщила, что Евросоюз готовит новые масштабные санкции против РФ. Такая мера принимается в ответ на обострение ситуации вокруг Украины. Этого требовал бывший представителоь Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает Life . Он предлагал ввести новые санкции немедленно, уточняет агентство Nation News. Волкер предлагает снять их только в случае, «если Россия откажется от военной эскалации», дополняет RT.