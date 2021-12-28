Власти ЯНАО сократят штат правительственной службы

У отдела государственного надзора и обращения с животными службы ветеринарии ЯНАО заберут одного специалиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти ЯНАО сократят штат управления государственного надзора и обращения с животными службы ветеринарии из-за преобразования структуры. Как сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства, управление будет заменено отделом регионального государственного контроля и обращения с животными с меньшим числом сотрудников.

«Происходит преобразование управления государственного надзора и обращения с животными (включая территориальные Салехардский и Новоуренгойский отделы) в отдел регионального государственного контроля и обращения с животными», — сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО.

В апреле 2022 года, вместе с управления государственного надзора и обращения с животными будут ликвидированы, подведомственные отделы в Новом Уренгое и Салехарде. Вместо них в структуре нового отдела будут работать два направления, а именно Новый Уренгой и Ноябрьск с численностью по два сотрудника. В отделе будет работать девять человек вместо 10 специалистов. Сокращенное место будет передано отделу правовой защиты и делопроизводства ветеринарной службы ЯНАО.

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